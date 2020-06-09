В Роскосмосе опровергли наличие российских деталей на корабле Crew Dragon

В Роскосмосе заявили, что никаких российских деталей в агрегате космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX не было. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

По данным компании, стыковочный агрегат корабля Маска соответствовал международному стандарту и не имел деталей российского производства.

Однако в Роскосмосе отметили, что ранее американские космические корабли оснащались российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Кроме того, детали российского производства были установлены также на американском сегменте МКС.

До этого эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич заявил, что компания Илона Маска SpaceX применила в своем корабле Crew Dragon российские детали.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рогозин: США стали насмехаться над Роскосмосом после пуска Crew Dragon

— Российская деталь обеспечила успешную состыковку Crew Dragon с МКС

— Илон Маск рассмеялся над «батутом» Рогозина