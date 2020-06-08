Исследователи поставили под сомнения глубину Марианской впадины
Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов заявил, что глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тыс. метров меньше установленного ранее показателя. Об этом сообщает ТАСС.
Так, современный аппарат зафиксировал глубину в 10 028 метров. С 1957 года считалось, что впадина уходит вниз на 11 022 метра.
Специалист сказал, что это свидетельствует либо о неточности измерений советского аппарата, либо об изменениях дна самой Марианской впадины.
«Все это подлежит осмыслению и анализу», — добавил он.
Денисов также подчеркнул, что полного представления о Марианской впадине нет, поскольку полученные со дна сведения имеют погрешности, которые зависят от многих гидрофизических параметров.
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