«Протон-М» с бракованными комплектующими после ремонта отправили на Байконур

Ракету-носитель «Протон-М», в которой в марте текущего года обнаружили бракованные комплектующие, и разгонный блок «Бриз-М» отправили на Байконур для будущего пуска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра Хруничева.

По его словам, все мероприятия по отправке железнодорожного состава проходили штатно.

Ракета будет предназначена для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в интересах российского оператора ФГУП «Космическая связь».

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