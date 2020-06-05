Российские ученые придумали способ найти жизнь на других планетах

Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка.

Новая методика основывается на излучении биологических объектов после воздействия на них лазерным лучом, пояснил Панасюк. Он добавил, что характеристики возникающего излучения позволят ученым определить наличие жизни на исследуемом объекте.

С помощью нового способа можно исследовать объекты на расстоянии десятков и сотен километров, заявил ученый. При этом он подчеркнул, что метод эффективен лишь при поиске жизни на поверхности небесного тела, он не способен выявить следы жизни под грунтом.

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