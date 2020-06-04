Эксперт объяснил, как Россия помогла кораблю Crew Dragon попасть на МКС

Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич сообщил, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, удачную стыковку американского корабля с МКС в автоматическом режиме удалось выполнить в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA. Как отметил эксперт, сновная конструкция данного устройства «разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе – в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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