Эксперт объяснил, как Россия помогла кораблю Crew Dragon попасть на МКС

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Во время запуска космического корабля Crew Dragon на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат... Во время запуска космического корабля Crew Dragon на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат...
Во время запуска космического корабля Crew Dragon на стартовой площадке на мысе Канаверал, штат...
NASA/YouTube

Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич сообщил, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, удачную стыковку американского корабля с МКС в автоматическом режиме удалось выполнить в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA. Как отметил эксперт, сновная конструкция данного устройства «разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе – в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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