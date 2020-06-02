В РАН призвали не преувеличивать опасность летящего к Земле астероида

Приближающийся к Земле астероид, размер которого оценивается в 250-570 метров, не представляет опасности для планеты. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Борис Шустов.

«Они прилетают каждую неделю. Я к этому абсолютно спокойно отношусь. Расстояние в 5 миллионов километров – это несущественно, они каждую неделю там пролетают. Это как на каждый восход Луны реагировать. Просто наполнение информационной повестки», — сказал специалист.

Он пояснил, что потенциальную опасность могут представлять небесные тела большого размера, пролетающие на расстоянии геостационарной орбиты.

«Все зависит от размера астероида. Если на расстоянии геостационарной орбиты пролетает тело размером в километр – это уже, конечно, очень серьезно. А если пролетает тело в 20 метров, — интересный факт, не более», — заключил Шустов.

Ранее в NASA сообщили, что астероид 163348 (2002 NN4) сблизится с Землей в субботу. Минимальная дистанция между астероидом и планетой составит 5,93 миллиона километров.

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