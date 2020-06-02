Гитарист Queen Брайан Мэй раскрыл тайну странных астероидов

Брайан Мэй, легендарный гитарист группы Queen, астрофизик по специальности, стал соавтором научной статьи, в которой ученые попытались объяснить, почему некоторые наблюдаемые астероиды имеют форму волчков. Подобную форму и почти одинаковую плотность имеют 525-метровый астероид Бенну, изученный миссией NASA OSIRIS-Rex, и километровый Рюгу, исследованный японским зондом «Хаябуса-2». Такую же форму имеет астероид Дидим, к которому Европейское космическое агентство намерено послать зонд Hera, и многие другие.

«Форма астероидов и их насыщенность водой может рассказать об их происхождении и истории», — пояснил Мэй. В исследовании ученые смоделировали на суперкомпьютере эволюцию 100-метрового астероида, который претерпел столкновение, разрушение на множество обломков и затем снова слипся в единое тело – процесс, который, как считают астрономы, претерпевает большинство астероидов больше 200 метров в диаметре.

«Мы выяснили, что, хотя слипание приводит к образованию множества различных форм, есть тенденция к образованию волчка, поскольку налипающий материал может захватываться центральным диском и образовывать волчок, или как минимум сфероид. Этот сфероид потом раскручивается за счет эффекта Ярковского — О'Кифа — Радзиевского — Пэддэка, формируя экваториальный выступ менее, чем за миллион лет, что мы и видим на Бенну и Рюгу», — пояснил Патрик Митчел, автор исследования из Обсерватории Ниццы.

Эффект Ярковского—О'Кифа—Радзиевского—Пэддэка состоит в ускорении вращения астероида за счет солнечного света. Роль Мэя заключалась в моделировании трехмерных изображений астероидов после столкновения с другими телами. Ранее Мэй сотрудничал с научными командами миссий «Хаябуса-2» и OSIRIS-Rex. Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.