Ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые работают над созданием вакцины от коронавируса, которая будет вводиться в организм виде кисломолочного продукта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента РАН Владимира Чехонина.

По его словам, специалисты встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок, благодаря которому коронавирус проникает в клетку.

«Формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности <...> Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — сказал Чехонин.

Академик отметил, что в настоящее время проводятся доклинические испытания этой вакцины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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