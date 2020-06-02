Российские ученые разрабатывают способ лечения коронавирус ультрафиолетом
Российские специалисты «Росатома» рассматривают необычный подход к лечению коронавирусной инфекции. Они назвали проект — «светящийся газ». Об этом сообщил глава центра госкорпорации Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) Андрей Говердовский в интервью нового номера газеты «Страна Росатом».
Ранее дезинфекцию и лечение инфекции внутри человека проводить не удавалось. Однако физики и химики ФЭИ работают над новым методом борьбы с вирусами, в том числе COVID-19.
Говердовский приподнял завесу тайны и рассказал, что в настоящее время ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, способные оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.
«До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — добавил он.
Предполагается, что такой метод можно использовать не только для борьбы с коронавирусом, но и для лечения онкологии, туберкулеза и других болезней.
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