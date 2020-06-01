Соловьев высказался о шутке Илона Маска про батут

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «Роскосмосу» не следует торопиться с «ответом» на шутку основателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Маск подколол Рогозина. Чем ответит «Роскосмос»? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо», — отметил Соловьев.

По словам журналиста, Маск несколько лет готовил свой ответ.

Ранее американский миллиардер Илон Маск вспомнил слова генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина после запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon к МКС. Предприниматель пошутил после успешного старта ракеты Falcon 9 с созданным компанией SpaceX кораблем Crew Dragon и двумя астронавтами на его борту, что «батут работает».

В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рогозин заявил, что оценил шутку Маска про батут

— «Батут работает»: Маск припомнил старую шутку из России

— Рогозин назвал шутку про батут «реальной угрозой» в адрес США