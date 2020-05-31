В NASA сообщили о проблемах Crew Dragon в связи с Землей

В NASA рассказали о проблемах корабля Crew Dragon в установлении проводной связи с Землей. Трансляция стыковки корабля с МКС ведется на сайте NASA.

Так, в ходе видеотрансляции ведомство заявило, что сообщение с экипажем ведется по радиосвязи.

На данный момент уже прошла стыковка Crew Dragon с МКС: корабль получает питание от станции.

Командир корабля Даг Херли отметил, что поступающие сигналы «неразборчивы». Экипаж также сохраняет сообщение с МКС по коммуникационной системе корабля.

30 мая ракета Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде, после чего произошло успешное отделение первой и второй ступеней. После этого корабль Crew Dragon вышел на орбиту и 31 мая провел стыковку с Международной космической станцией (МКС). Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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