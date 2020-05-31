Илон Маск считает, человечество может гордиться кораблем Crew Dragon

Изобретатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться пилотируемым космическим кораблем Dragon Crew, на котором американские астронавты отправились к МКС. Об этом он заявил в эфире трансляции NASA.

«Человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск откликнется у тех, кто в душе исследователь», — сказал Макс.

По словам Маска, после старта корабля его «переполняют эмоции».

Он считает, что главной задачей для SpaceX является обеспечение безопасного возвращения астронавтов на землю.

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал в 22:22 по Москве в субботу. Запуск был намечен на 27 мая, однако был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

Полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

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