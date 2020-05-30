В Роскосмосе оценили запуск Crew Dragon

Запуск американского корабля Crew Dragon к Международной космической станции открывает новый этап в пилотируемой программе, заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

Крикалев поприветствовал американских коллег и отметил, что успех миссии Crew Dragon сможет дать дополнительные возможности и резервы всей мировой космической программе.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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