Глава ЕКА поздравил NASA и SpaceX с запуском астронавтов

Глава Европейского космического агентства Ян Вернер поздравил NASA и американскую компанию SpaceX с успешным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon с двумя астрнавтами на борту к Международной космической станции. «Отлично сработали! Поздравления NASA и SpaceX с запуском Crew Dragon», — написал Вернер в твитере, пожелав астронавтам успешного путешествия МКС.

Ранее в субботу с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном. Этот старт стал первым за девять лет запуском американских астронавтов на околоземную орбиту с американской территории на американской ракете.

После прекращения программы Space Shuttle NASA отправляло своих астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз». По данным SpaceX выведение на орбиту астрнавтов прошло успешно, первая ступень ракеты приземлилась на баржу в океане.