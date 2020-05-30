Запуск Crew Dragon состоялся

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся. Прямая трансляция происходящего ведется на сайте NASA.

Отделение первой ступени прошло успешно.

На борту космического корабля находятся астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава NASA: погода подходит для запуска Crew Dragon

— NASA: шансы на отмену запуска Crew Dragon 50%

—