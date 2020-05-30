В России разработали вакцину от COVID-19, которую можно будет закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре разработал вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, эту вакцину можно будет закапывать в нос.

Специалист также рассказал, что центр отобрал три наиболее эффективных препарата для лечения инфекции.

Начало клинических испытаний запланировано на конец июня, завершение — на сентябрь.

По словам Максютова, подготовка к массовому производству вакцин уже началась. Он отметил, что животные, на которых проводились испытания, хорошо их перенесли.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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