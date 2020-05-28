В «Росатоме» разрабатывают универсальный ускоритель для лечения рака

Специалисты российской атомной отрасли предложили создать в России универсальный ускоритель заряженных частиц – сильноточный циклотрон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы госкорпорации «Росатом».

Так, сильноточный циклотрон можно использовать как для наработки радиоактивных изотопов, используемых при диагностике злокачественных заболеваний, так и для лучевой терапии разных форм рака.

Техническое задание на разработку сильноточного циклотрона с энергией ускоряемых пучков ионов водорода до 70 мегаэлектронвольт должно подготовить предприятие «Росатома» «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова».

Уточняется, что такой ускоритель будет использоваться для получения радиоактивных изотопов стронция-82 и германия-68, из которых образуются радиоизотоп рубидий-82, применяемый для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, и галлий-68, при помощи которого выявляют различные формы рака.

Также возможности сильноточного циклотрона позволят организовать протонную терапию раковых заболеваний органов зрения, при которых хирургические и химиотерапевтические методы неэффективны.