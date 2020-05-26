Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в конце июня в России

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса COVID-19 планируют начать в России с конца июня. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Он уточнил, что испытания начнутся с 29 июня 2020 года. По его словам, клинические испытания начнутся после подтверждения безопасности применения вакцин на животных, а также получения результатов специфической активности.

Максютов добавил, что центр работает в соответствии с принятым графиком.

Глава «Вектора» отметил, что также идет подготовка к массовому производству вакцины. Он подчеркнул, что вакцинация может стать обязательной, «если коронавирус будет постоянно циркулировать».