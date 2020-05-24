О'Брайен: США разработают вакцину от коронавируса первыми в мире

Соединенные Штаты опередят другие государства в разработке вакцины от коронавируса и поделятся разработкой со всеми странами мира, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью каналу CBS.

«Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину <...> президент обещал, что если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром», — сказал О'Брайен.

Он также заявил, что не исключает сценария, когда спецслужбы КНР попытаются украсть разработку у США — такие сообщения уже появлялись в Белом доме.

По его словам, у Китая «большая история кражи американских секретов и интеллектуальной собственности», а также подделки технологий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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