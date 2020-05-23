Ученые заявили, что пациент с COVID-19 не заразен спустя 11 дней с начала болезни

Ученые в Сингапуре заявили, что пациенты с коронавирусом нового типа не заразны спустя 11 дней после начала болезни. Об этом пишет газета Straits Times, ссылаясь на исследование местных ученых.

По данным издания, в Сингапуре в настоящее время выписывают из больниц только пациентов, чей второй тест на COVID-19 был отрицательным. При этом ученые считают, что если тест на новую коронавирусную инфекцию положительный, то это не указывает «на заразность или жизнеспособность вируса». По их мнению, это случается, поскольку тест обнаруживает лишь части генома вируса, однако он не демонстрирует, насколько вирус жизнеспособный и может ли он заразить других.

По словам Лэо Йи Синя, исполнительного директора Национального Центра инфекционных болезней, который проводил данное исследование, уже имеется «достаточно доказательств того, что человек не заразен спустя 11 дней».

При этом издание пишет про исключения. Среди них — люди с пониженным иммунитетом. Речь идет о люди, которые, например, проходят химиотерапию или употребляют иммунодепрессанты.