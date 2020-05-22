В Роспотребнадзоре рассказали об изменчивости коронавируса

Коронавирус нового типа не обладает высокой изменчивостью, заявила глава Роспотебнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».

В настоящее время зафиксировано и описано несколько десятков мутаций коронавируса, что «нормально для любого микроорганизма», отметила Попова. Она добавила, что новый вирус по изменчивости «даже невозможно сравнить» с вирусом гриппа.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на данный момент нельзя оценить, как это незначительное число мутаций могло повлиять на способности вируса поражать людей и вызывать болезни.

По состоянию на 21 мая, в России выявлено 317 554 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3099 — с летальным исходом. Вылечились 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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