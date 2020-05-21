В Японии стволовые клетки впервые пересадили новорожденному

Сотрудники японского Национального центра здоровья и развития детей впервые в истории провели операцию по пересадке стволовых клеток новорожденному ребенку, NHK.

По его данным, в октябре 2019 года родился ребенок, который страдал нарушением цикла мочевины из-за сбоя процесса метаболизма белков в печени.

Отмечается, что у пациентов с таким диагнозом накапливаются большие объемы аммиака, что может привести к интоксикации организма вплоть до летального исхода. Таким больным требуется пересадка печени, но данную операцию можно проводить только пациентам старше трех месяцев.

Поэтому врачи приняли решение пересадить в печень новорожденному, которому на тот момент было шесть дней, около 190 млн стволовых клеток. Клетки прижились в организме, и тем самым смогли восстановить полноценное функционирование внутреннего органа. Благодаря этому состояние младенцца стабилизировалось, в марте 2020 года он успешно перенес операцию по пересадке печени.

Сотрудники японского центра заявили, что намерены продолжить клинические испытания данного метода, чтобы в будущем расширить его применение.

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