Вдова астронавта Джона Гленна умерла от COVID-19 в возрасте 100 лет

Вдова астронавта Джона Гленна Энни умерла от коронавируса, сообщает USA Today.

Энни Гленн скончалась 19 мая в доме престарелых в штате Миннесота от осложнений, вызванных COVID-19. Ей было 100 лет.

«Не было бы Джона Гленна без Энни Гленн. Это вдохновляющая история любви», — заявил губернатор Майк Девайн.

Джон Гленн был первым американским астронавтом, который совершил орбитальный полет вокруг Земли. Позднее он стал сенатором. Гленн скончался в 2016 году в возрасте 95 лет.