Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае. Кары размещены в группе «ЧП Канск».

Записи были сделаны с камер видеонаблюдения 18 мая. На них запечатлено, как вечером около 22.40 по местному времени на Землю словно падает серо-белое пятно. Все это произошло за секунду, и слабозаметный след в небе практически сразу исчез. Через несколько секунд в небе заметна уже яркая вспышка, которая, приближаясь к земле, начинает гаснуть.

Стоит отметить, что метеорит заметили жители не только в Канске, но и в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах.

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