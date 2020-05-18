Израильские ученые успешно протестировали на грызунах вакцину против COVID-19

Ученые из израильского института биологических исследований в городе Нес-Ционе успешно протестировали вакцину против коронавирусной инфекции на грызунах. Об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

Отмечается, что во время клинических испытаний специалисты вакцинировали 50% грызунов лаборатории института, а после все животные были инфицированы коронавирусом.

В результате оказалось, что привитые грызуны остались здоровы, у других выявили COVID-19.

Известно, что в ближайшее время институт начнет тестирования на других животных, после — на человеке.

Если все пойдет по плану, вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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