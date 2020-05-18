Назван самый полезный продукт для сердца

Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре заявила, что грецкие орехи являются самым полезным растительным продуктом для сердца. Об этом сообщает La Vanguardia.

По ее словам, грецкие орехи имеют уникальный питательный профиль.

Так, в грецких орехах содержится большее количество альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, чем в других орехах. Врач отмечает, что подобная кислота содержится в рыбе.

Также в грецких орехах много витаминов, минералов и антиоксидантов.

Ферре добавила, что многие научные исследования показали, что употребление грецких орехов может предотвратить болезни сердца, улучшить липидный профиль и оказать противовоспалительный эффект.