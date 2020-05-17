Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии — социальном дистанцировании. Об этом он написал в Telegram-канале.

Медик отметил, что россияне должны просчитывать ситуацию и не находиться рядом с другими людьми на улице и в общественных местах. Он уверен, что если люди будут игнорировать эту меру, то не помогут даже маски.

Мясников также напомнил о важности ношения защитных средств: перчаток и масок. При этом важно не трогать руками лицо.

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9709 случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2631.

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