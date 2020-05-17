В NASA подтвердили готовность сотрудничать с Россией в освоении Луны

Россия отвечает необходимым условиям для сотрудничества с NASA в вопросах технологического освоения Луны, заявил в интервью Ars Technica замдиректора NASA Джим Морхард.

«Мы, конечно, надеемся, что Россия будет частью этого соглашения. Нельзя сказать, что мы этого не хотим», — сказал Морхард.

Замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд в свою очередь отметил, что главными условиями для совместной работы между США и другими странами в космосе являются их готовность открыто публиковать научные знания и обеспечивать прозрачность работы.

По его словам, этим условиям в настоящее время не соответствует лишь Китай, тогда как Россия всегда соблюдала их.

Голд также добавил, что США не просто «хочет отправить астронавтов на Луну», но и продвигать с помощью этого определенные «ценности».

Ранее в NASA опровергнули информацию о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны. Руководство агентства назвало подобные сообщения СМИ некорректными и заявило, что «не удивлено» реакцией представителей Роскосмоса.

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