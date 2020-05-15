Микробиолог рассказал, сколько времени коронавирус сохраняется на купюрах

Микробиолог Евгений Плисов рассказал, сколько времени коронавирус может оставаться на купюрах. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, вирус живет на бумажном носителе около двух дней.

Плисов отметил, что при возможности стоит использовать бесконтактную оплату. Однако если все-таки необходимо использовать наличные, то нужно не забывать мыть руки.

«Взяли купюры, зашли домой, положили купюры, пошли мыть руки. После этого манипулируете что-то с деньгами», — сказал он.

Микробиолог добавил, что важны не чистые купюры, а чистота рук, так как они касаются лица.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ВОЗ рассказали, как долго COVID-19 живет на поверхностях

— Врач рассказала, что заразиться COVID-19 можно даже в перчатках

— Попова сообщила, что коронавирус может сохраняться на поверхностях трое суток