Доктор Мясников назвал бредом слухи о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Врач Александр Мясников раскритиковал сообщения о смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на выявление коронавирусной инфекции. По его мнению, такие данные — «полный бред», приводит его слова оперативный штаб.

Ранее в сети появилась информация, что псевдополицейские и «врачи» ходят по подъездам и делают прививки россиянам, которые их медленно убивают. Мясников назвал такую информацию ложью. Также он опроверг сведения, что заразившихся коронавирусом якобы продают на органы.

«Полный бред. По квартирам никто не ходит. <...> В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами», — отметил Мясников.

Он уверил, что россиян, которых контактировали с заболевшими, оповестят о необходимости проведения теста на COVID-19.

На данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших, в России инфекция диагностирована у 232 тыс. человек.

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