Жириновский предложил отменить ЕГЭ в этом году из-за пандемии

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отменить в России ЕГЭ в текущем году в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он считает, что школьникам нужно разрешить подавать документы в вузы, в которые те намерены поступить.

«Их зачислят, условно 90%, а 10(%) - очередь МГИМО, Физтех, МИФИ, Петербургский университет, вот тем, кто туда подал, а мест меньше, чем абитуриентов, по месту жительства сдадут ЕГЭ по тому профильному предмету, который определит вуз», — сказал Жириновский.

По его мнению, если не отменить данный экзамен в этом году, то больных коронавирусом станет «еще больше».

Ранее заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что ЕГЭ в нынешнем году переносить не будут.

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