Ученые назвали слезы новым способом передачи коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/1/12486001/Depositphotos_89417384_xl-2015-pic905-895x505-93525.jpg">

Американские ученые провели исследование и обнаружили, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость. Об этом говорится в отчете специалистов на портале MedRxiv.

Как установили специалисты медшколы Университета Джона Хопкинса, поверхность глаза состоит не только из белка ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и фермента — TMPRSS2. Нахождение ACE-2 и TMPRSS2 в одной клетке является достаточным условием для того, чтобы инфекция могла реплицироваться. Таким образом, получается, что клетки поверхности глаза это некий «резервуар» для вируса.

Если инфекция поразит клетки глаза, то и сам глаз станет становится носителем вируса. «При этом слезная жидкость становится важным механизмом его передачи другим людям», — говорится в отчете.

По последним данным, в мире выявили более 4,1 млн заражений коронавирусом, а в России свыше 221 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые доказали, что тромболитики повышают шансы на выживание при COVID-2019

— Биолог объяснила причину неточностей тестов на коронавирус

— Ученые оценили риск заражения коронавирусом в море или бассейне