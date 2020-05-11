Пользователей сети поразила карта 1922 года с несуществующими государствами
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На портале Reddit появилась публикация — карта мира 1922 года, пользователи обратили внимание на то, что большинство отмеченных на ней стран уже не существует.
При этом юзеры заметили, что за прошедший век в мире появилось ни мало новых государств.
Так, в 1922 году существовала одна единая Корея, Иордании не было вовсе.
Кроме того, почти сто лет назад Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма входили в состав Британской империи.
Также сейчас уже не существует Югославии, отмеченной на карте, но появились Иордания и Киргизия, которых на ней нет.
Ряд пользователей в том числе обратили внимание на то, как сильно изменились границы государств на Ближнем Востоке.
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