Пользователей сети поразила карта 1922 года с несуществующими государствами

На портале Reddit появилась публикация — карта мира 1922 года, пользователи обратили внимание на то, что большинство отмеченных на ней стран уже не существует.

При этом юзеры заметили, что за прошедший век в мире появилось ни мало новых государств.

Так, в 1922 году существовала одна единая Корея, Иордании не было вовсе.

Кроме того, почти сто лет назад Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма входили в состав Британской империи.

Также сейчас уже не существует Югославии, отмеченной на карте, но появились Иордания и Киргизия, которых на ней нет.

Ряд пользователей в том числе обратили внимание на то, как сильно изменились границы государств на Ближнем Востоке.

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