В США убили изучавшего коронавирус ученого

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В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. Об этом сообщает издание People.

Как заявили в полиции, тело 37-летнего ученого со множеством огнестрельных ранений нашли в его доме в субботу. Его убийца также был найден мертвым неподалеку в машине. Предполагается, что преступник покончил с собой.

По данным следствия, мужчины были знакомы. Коллеги Лю рассказали, что ученый был на пороге очень значимых открытий, важных для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2.

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