Индия передала Украине партию препарата, использующегося против COVID-19
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Индия передала Украине 30 тысяч таблеток препарата, используемого против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.
«Дальнейшее распределение партии в 30 тысяч таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять министерство здравоохранения Украины» — говорится в сообщении.
Отмечается, что из Индии на Украину также прибыла партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенная для украинского миротворческого контингента в Конго.
По последним данным, на Украине выявлено 12 697 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 316 человек скончались, 1 875 человек выздоровели.
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