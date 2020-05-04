Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания пандемии в России к концу лета
Ученые в очередной раз изменили свои прогнозы по окончанию пандемии коронавирусной инфекции в России, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
Изначально специалисты предполагали, что вспышка вируса в России закончится в начале августа, однако, по последним данным, дата сдвинулась к 17 августа.
Ученые предупредили, что сроки окончания пандемии могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и принимаемых в стране мер.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Согласно последним данным, в России на сегодняшний день заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли — 1 280.
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