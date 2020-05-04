Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания пандемии в России к концу лета

<img src="//img.gazeta.ru/files3/513/12988513/Depositphotos_9655388_l-2015-pic905-895x505-91084.jpg">

Ученые в очередной раз изменили свои прогнозы по окончанию пандемии коронавирусной инфекции в России, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Изначально специалисты предполагали, что вспышка вируса в России закончится в начале августа, однако, по последним данным, дата сдвинулась к 17 августа.

Ученые предупредили, что сроки окончания пандемии могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и принимаемых в стране мер.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, в России на сегодняшний день заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли — 1 280.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян предупредили о посттравматических расстройствах после окончания пандемии

— Песков прокомментировал публикацию ученых Сингапура об окончании пандемии в РФ

— Ряд ограничений в РФ продолжит действовать до появления вакцины от COVID