Врач назвала одну из главных причин ухудшения иммунитета человека

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Иммунитет людей может ослабевать из-за бесконтрольного употребления антибиотиков. Врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с «Известиями» назвала эту причину ухудшения иммунитета человека одной из главных.

По мнению специалиста, из-за ухудшения иммунитета организм взрослых и детей уязвим перед болезнями и может не справиться с коронавирусом. При этом Аплетаева напомнила россиянам, что антибиотики не уничтожают вирусы, а ими лечат бактериальные инфекции, проявляющиеся при возникновении осложнений от вирусных заболеваний.

Аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко добавила, что бесконтрольное употребление антибиотиков влияет на микрофлору человеческого организма. Она становится устойчивее к лекарствам.

В России на сегодняшний день заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли — 1 280.

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