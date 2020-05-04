Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике

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Российские ученые планируют к концу 2020 года запустить на орбиту первый спутник, который будет заниматься наблюдением за погодой в арктическом регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.

«В настоящее время космический аппарат «Арктика-М» номер 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата. В соответствии с графиком запуск запланирован в конце 2020 года», — сказал Колмыков.

По словам главы объединения, второй подобный спутник будет выведен на орбиту в 2023 году.

Он отметил, что спутник «Арктика-М» разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать информацию с полярных областей планеты, которые плохо просматриваются другими российскими спутниками.

С помощью данного устройства ученые планируют изучить степень изменения климата на Земле, а также увеличить точной прогноза погоды в полярных областях.

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