Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике
Российские ученые планируют к концу 2020 года запустить на орбиту первый спутник, который будет заниматься наблюдением за погодой в арктическом регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.
«В настоящее время космический аппарат «Арктика-М» номер 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата. В соответствии с графиком запуск запланирован в конце 2020 года», — сказал Колмыков.
По словам главы объединения, второй подобный спутник будет выведен на орбиту в 2023 году.
Он отметил, что спутник «Арктика-М» разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать информацию с полярных областей планеты, которые плохо просматриваются другими российскими спутниками.
С помощью данного устройства ученые планируют изучить степень изменения климата на Земле, а также увеличить точной прогноза погоды в полярных областях.
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