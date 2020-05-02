Эксперт предупредила, что страх перед CОVID-19 может нарушить психику

Навязчивый страх перед коронавирусом, так называемая коронафобия, может привести к тяжелым нарушениям психики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного научного сотрудника отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анну Васильеву.

По ее словам, на фоне пандемии у многих людей наблюдается широкий спектр адаптационных нарушений от острой реакции на стресс до посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Она отметила, что особый стресс получают люди, у которых нет социальной поддержки.

«Необходимо информировать население о том, что обеспокоенность, снижение настроения и работоспособности, рассеянность внимания и эпизодические головные боли — это признаки нормальной реакции на ситуацию пандемии», — сказала Васильева.

Эксперт считает, что длительный период ограничений, эффективность профилактических мер будут во многом определять заболеваемость психическими расстройствами.

По словам Васильевой, качественное информирование населения поможет предотвратить психологические расстройства.

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