Меркель: созданные в ЕС вакцины от COVID-19 будут доступны во всем мире

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что созданные в Евросоюзе вакцины от коронавирусной инфекции будут доступны по всему миру. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом она добавила, что ФРГ берет на себя эту ответственность.

По словам политика, в настоящее время на разработку вакцины требуется €8 млрд. Она заверила, что Германия «внесет значительный финансовый вклад».

Канцлер отметила, что работы по разработке вакцины финансируют не только правительственные структуры, но и частные фонды.

Меркель добавила, что ФРГ также рассчитывает на тесное сотрудничество с »ВОЗ, которая играет ключевую роль в этом вопросе».

По последним данным, в Германии коронавирусом заразились 161 703 человека, скончались — 6,5 тысяч.

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