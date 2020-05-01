NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»

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Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так NASA планируют купить дополнительное место на корабле перед запуском осенью.

Руководитель ведомства добавил, что место необходимо, чтобы обеспечить «безопасную работу МКС (международная космическая станция. — примечание «Газеты.Ru»)» через «беспрерывного присутствия» на ней американских специалистов.

Это планируют осуществить до того, как будет обеспечена возможность регулярных полетов на МКС.

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