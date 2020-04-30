Разведка США рассказала о происхождении коронавируса
Национальная разведка Соединенных Штатов опубликовала свои выводы о происхождении коронавирусной инфекции.
В документе говорится, что все разведывательное сообщество США согласно с широким научным консенсусом в том, что COVID-19 не был создан человеком.
«Коронавирус не создан рукой человека и не генетически модифицирован», — говорится в заявлении.
Нацразведка пообещала отслеживать появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка коронавирусной инфекции «в результате контакта с инфицированными животными или это произошло из-за несчастного случая в лаборатории Уханя».
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В мире заразились инфекцией более 3,2 млн человек. При этом выздоровели свыше 1 млн человек, умерли — 229 399.
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