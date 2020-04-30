Ученые установили снижение смертности в Европе после сокращения выбросов из-за карантина

Улучшение экологической обстановки из-за снижения выбросов в атмосферу за последний месяц помогло избежать около 11 тысяч смертей. К таким выводам пришли в финском Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), который изучает вопросы загрязнения окружающей среды.

Специалисты зафиксировали снижение выбросов оксида азота на 40 процентов, а частиц PM 2,5 – на 10 процентов. Это произошло в связи приостановкой промышленного производства и резким уменьшением интенсивности дорожного движения. Как говорится в исследовании, именно эти загрязнения больше всего сказываются на здоровье европейцев – они приводят к таким болезням легких, как бронхит или эмфизема, а также к нарушениям сердечно-сосудистой системы.

После проведенного анализа данных о заболеваниях, не связанных с коронавирусом, выяснилось, что позитивные изменения в экологии привели к улучшению здоровья европейцев. Так, резко сократились случаи невыхода на работу из-за болезни, зафиксировано на 6 тысяч меньше заболеваний астмой среди детей, а число преждевременных родов уменьшилось на 600 случаев.

Большего числа жертв от заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы удалось избежать в Германии. Также среди европейских стран по снижению смертности по этим причинам лидируют Великобритания, Италия, Франция и Испания.

Как добавляют финские ученые, в мировом масштабе улучшение здоровья людей из-за сокращения вредных выбросов в атмосферу гораздо более заметно.