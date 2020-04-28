Российский космонавт сомневается, что Пентагон смог заснять инопланетян
Накануне опубликованное Пентагоном видео с якобы изображением НЛО было плохого качества и непонятное. Об этом заявил РИА «Новости» российский космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.
«Может быть, какая-то и была «тарелка», может быть, рукотворный человеческий объект какой-то», — полагает Сураев.
По его словам, в черно-белой видеозаписи, только заметны какие-то контуры. Космонавт не может с точностью сказать, что на видео виден космический корабль НЛО.
Сам Сураев признался, что слабо верит, что инопланетяне посещают Землю на своих космических кораблях. «Что это было на самом деле — не знаю», — заключил космонавт.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пентагон опубликовал видео с НЛО
— В РПЦ уподобили инопланетян бесам
— Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами