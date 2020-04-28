Вспышки коронавируса могут приобрести сезонный характер

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Вспышки коронавируса могут снова возникать в разных странах в течение длительного времени, их появление может стать сезонным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы института исследования патогенных организмов при Академии наук КНР Цзинь Ци.

«Возможно, он станет эпидемическим заболеванием, которое будет долгое время сопровождать человечество, приобретет сезонный характер и будет медленно распространяться среди людей», — сказал специалист.

По словам главы института, распространение коронавируса будет намного сложнее отслеживать из-за того, что все больше людей переносят инфекцию бессимптомно. В этом проявлении COVID-19 существенно отличается от вируса SARS, вспышки которого ученые фиксировали в 2003 году, считает ученый.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире количество зараженных COVID-19 превысило 3 млн человек.

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