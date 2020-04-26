Российские ученые экспериментально доказали возможность жизни на Марсе
Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН в помощью экспериментов доказали способность микробов выжить на поверхности Марса, Венеры и спутника Юпитера Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный отчет института.
Для проверки теории ученые воздействовали на микроорганизмы радиацией в условиях низкой температуры и давления. В итоге ученые доказали, что большинство видов грибков и бактерий выживают в такой среде.
«Показано, что данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса», — отмечается в документе.
Кроме того, специалисты исследовали сходный по составу с марсианским грунт из пустыни Мохаве и обнаружили в нем высокую концентрацию жизнеспособных организмов, устойчивых к влиянию температуры.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Космический корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС