Опубликованы уникальные фотоснимки встречи на Эльбе в 1945 году

Минобороны России опубликовало архивные документы о встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на рубеже реки Эльба 25 апреля 1945 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского военно-исторического общества (РВИО).

Проект «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы» представляет собой уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны.

Снимки были вязли из семейных архивов полководцев Ивана Конева, Алексея Жадова, Глеба Бакланова и Александра Родимцева.

Фотографии расскажут об официальных приветственных ритуалах союзников армии, дружеских встречах и праздничных мероприятиях, которые проходили в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден. Уточняется, что в этих городах состояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий.

Также среди материалов представлен отрывок беседы Конева и писателя Константина Симонова и воспоминания советского полководца о встрече с командующим 12-й группой армий Омаром Брэдли.

Проект опубликован на портале «История.рф».