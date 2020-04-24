Стало известно название первой китайской миссии на Марс

Первой миссии Китая по исследованию Марса дали название — «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Известно, что «Тяньвэнь» — произведение китайского поэта Цай Юаня.

Отмечается, что название для миссии КНР на Марс выбрали в ходе международного конкурса. По словам организаторов, выбранное название символизирует упорство китайской нации в поисках истины. Кроме того, оно отражает культурное наследие в исследовании природы и Вселенной.

Ранее сообщалось, что Китай намерен отправить свой первый зонд на Марс в июле или августе 2020 года.