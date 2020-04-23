Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Волгоградские журналисты разработали многофункциональный шлем под названием «Венец-34», который поможет защищать людей от вирусов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора Волгоградского государственного медицинского университета Александра Воробьева.

Он и группа ученых под его руководством занялись созданием устройства, защищающего людей с аллергией от пыли и пыльцы, еще в сентябре 2019 года. Однако коррективы в работу внесла коронавирусная инфекция. В феврале специалисты решили сделать шлем, который поможет защищать людей от различных видов вирусов.

Известно, что вес «Венца-34» составляет 1,5 кг, в нем есть фильтр для очистки воздуха и вентилятор. Также в шлем можно добавить модули для ингаляции, ультрафиолетового облучения и увлажнения воздуха.

По словам Воробьева, шлем помогает защититься от заражения коронавирусом дыхательных путей, поставляя фильтрованный, очищенный воздух. Он отметил, что такое шлем идеально подойдет для работы медикам, который сражаются с инфекцией.

В настоящее время ученые получает на шлем патент.

Всего в России вирус выявили у более 62,7 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

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