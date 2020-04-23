Биолог заявила о необходимости сменить стратегию выживания человечества

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Биолог Мария Воронцова заявила, что стратегии выживания человека как вида сейчас необходимо изменение. Об этом пишет РИА «Новости».

После ситуации с COVID-19 человечеству необходимо задуматься, как в дальнейшем сохранять свою среду обитания. В противном случае, по ее словам, после победы над пандемией коронавируса последует новая эпидемия.

«Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться», — произнесла она.

Воронцова подчеркнула, что люди крайне сильно влияют на все земные экосистемы. В связи с этим, человечеству надо сменить паразитарную стратегию и потребительское отношение к природе на нормальный симбиоз.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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